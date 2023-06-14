14 июня, 09:09,
обновлено 14 июня, 09:57
ПМЭФ

Минтранс ожидает запуск движения 12 беспилотных грузовиков по трассе М-11 в 2024 году

Старт движения беспилотных грузовых автомобилей
© Александра Веселова/ ТАСС

Глава ведомства Виталий Савельев отметил, что в июле 2023 года будут запущены еще 3 беспилотника "Камаз" по М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. В 2024 году по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" планируется дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок грузов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках запуска беспилотного движения по трассе.

"Со следующего года добавятся еще 12 автомобилей "Камаз". Тем самым мы потихоньку начинаем расширять наш проект, наше видение, как же будет в целом в ближайшем будущем выглядеть наша дорога, наши беспилотные транспортные средства, которые займут свое место в этой нише", - сказал Савельев.

Он добавил, что в июле текущего года будут запущены еще 3 беспилотника "Камаз" по М-11. Таким образом, по трассе будут курсировать 6 беспилотных грузовиков.

14 июня движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов началось на трассе М-11 "Санкт-Петербург - Москва". Запуск приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияСавельев, Виталий ГеннадьевичПМЭФ
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