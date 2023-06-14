14 июня, 09:16

Вице-премьер Испании предложила ввести постоянный налог для богатых

Йоланда Диас претендует на пост премьер-министра в ходе намеченных на 23 июля всеобщих выборов, для этого она зарегистрировала партию "Движение "Сумар"

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас предложила ввести постоянный налог в отношении богатых людей. Соответствующую инициативу она обнародовала в среду.

Политик претендует на пост премьер-министра в ходе намеченных на 23 июля всеобщих выборов, для этого она зарегистрировала партию "Движение "Сумар". "Те, у кого есть больше [средств], должны вносить больше, - сказала Диас. - Для этого мы собираемся ввести налог на крупные состояния на постоянной основе".

Ранее власти Испании ввели временный налог для лиц, чье состояние превышает €3 млн. Ожидается, что налог будет действовать в 2023 и 2024 годах. Эта мера затрагивает около 23 тыс. человек в королевстве. 

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