Более 80 га земли предоставили фермерскому хозяйству по программе "Подмосковные 10 га"

На этих территориях высадят зерновые, зернобобовые и масличные культуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Крестьянско-фермерское хозяйство получило 80 га земли по региональной программе "Подмосковные 10 га" в Серебряных Прудах. На участке планируется высадить зерновые, зернобобовые и масличные культуры, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"По программе губернатора Московской области "Подмосковные 10 га" крестьянско-фермерскому хозяйству "ИП Грунтей Анатолий Иванович" в городском округе Серебряные Пруды выделили участок земли", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в безвозмездное пользование фермерскому хозяйству выделены земли площадью более 80 га. На них высадят зерновые, зернобобовые и масличные культуры.

"Общая площадь земель, которые можно получить в рамках программы, составляет более 2,7 тыс. га, перечень участков составляет более 100 единиц, и работа по его наполнению продолжается", - привели в тексте слова Филимонова.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в регионе по программе предоставлено 37 земельных участков общей площадью свыше 1,3 тыс. га. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет. Она может быть использована для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство, растениеводство.