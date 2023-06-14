Запорожская область и Чеченская Республика планируют сотрудничать в торговле и науке

Соглашение подписали исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов и министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Запорожская область и Чеченская Республика подписали в среду меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах на Петербургском международном экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Согласно тексту меморандума, между регионами на долгосрочной основе планируется укрепление двухсторонних взаимоотношений в торгово-экономической и научно-технической сферах. Свои подписи под документом подставили исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов и министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев.

"Им [Чеченской Республике] пришлось столкнуться и с разрушением инфраструктуры, и со спецификой интеграции в российское законодательство. У наших коллег и товарищей есть шикарный опыт, который мы можем учитывать, чтобы за достаточно короткий промежуток времени этот путь пройти", - сказал он.

Запорожская область представила на ПМЭФ проекты в сфере агропромышленного комплекса, машиностроении, логистики и выразила готовность развивать сотрудничество с другими регионами РФ. "Приглашаем все регионы к взаимодействию для того, чтобы перенять передовой опыт в кратчайшие сроки, реализовать комплексную программу развития территорий", - сказал журналистам Юрий Гуськов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.