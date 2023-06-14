В Петербурге заложили вторую пару катамаранов проекта "Котлин"

Производство таких судов в России почти полностью реализуется без использования иностранных комплектующих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Церемония закладки второй пары катамаранов проекта 04580 "Котлин", "Форт Александр I" и "Форт Тотлебен", а также первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта 04710 "Соммерс" состоялась в среду на Средне-Невском судостроительном заводе (АО "СНСЗ") в Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал журналистам присутствовавший на церемонии гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, производство таких судов в России почти полностью реализуется без использования иностранных комплектующих.

"У нас осталась некоторая зависимость, которую мы временно компенсируем решениями из так называемых дружественных экономик. Но я вас уверяю, что совместными усилиями с коллегами из Минпромторга идет локализация и постановка на производство морячных современных дизелей, которые и представляли из себя некую проблему. Все остальные вопросы - материаловедческие, технические, технологические - они решены", - сказал Рахманов.

Обе пары судов предназначены для работы на водном маршруте между Кронштадтом и Петербургом, а также в акватории Каботажной гавани. Вторая пара катамаранов проекта "Котлин", по плану, должна быть передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья, заключительная, в мае 2025 года. Договор на их строительство заключен между судоходной компанией "Нева Тревел", Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией. Катамараны проекта "Котлин" могут проходить под петербургскими мостами, развивая высокую скорость - 31 узел (порядка 51 км/ч). Один катамаран может вместить 150 человек в салоне и 50 человек на открытой части верхней палубы.

Заложенные сегодня катамараны проекта "Соммерс" "Бастион" и "Равелин" планируется ввести в эксплуатацию уже в навигацию 2024 года. Они будут задействованы на экскурсионном водном маршруте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Еще два подобных судна будут спущены на воду в 2025 году.

Катамараны проекта "Соммерс" проектируются с учетом особенностей акватории Финского залива - они обладают улучшенными мореходными качествами и оснащаться по последнему слову техники, а каждый такой катамаран сможет комфортно разместить до 120 человек.