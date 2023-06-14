Москва поделится успешными практиками в туризме на ПМЭФ-2023

Мостуризм представит ключевые проекты города в этой области: цифровой сервис Russpass, образовательно-туристический проект "Город открытий", а также концепцию "Москва+"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москва примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Столица продемонстрирует свои туристические возможности, а также заключит ряд соглашений с новыми партнерами в сфере туризма, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мостуризма.

"Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов выступит на деловой сессии "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность", посвященной устойчивому развитию туризма и экономическому потенциалу индустрии гостеприимства в России. Сегодня Москва продолжает совершенствовать цифровую экосистему для планирования путешествий по России - туристический сервис Russpass", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что столица реализует межрегиональную концепцию "Москва+". Она позволяет обогатить турпотенциал и расширить продуктовый портфель регионов-участников. Москва укрепляет сотрудничество как с регионами-партнерами, так и с игроками турбизнеса.

Кроме того, на ПМЭФ состоится подписание соглашений с партнерами Мостуризма с участием Козлова. А на стенде правительства столицы Мостуризм представит ключевые проекты города в области туризма: цифровой сервис Russpass, образовательно-туристический проект "Город открытий", а также концепцию "Москва+".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.