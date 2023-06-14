На долю дружественных стран приходится 70% российского экспорта

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что оставшиеся 30% российского экспорта по-прежнему уходят на рынки так называемых недружественных государств

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Доля дружественных стран в структуре неэнергетического экспорта РФ на текущий момент составляет порядка 70%. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы можем говорить, что как было у нас 200 торговых партнеров, так у нас их и осталось по состоянию на сегодня - 200 торговых рынков ждут нашу продукцию. Изменилась доля: если полтора года назад доля тех стран, которые мы сейчас называем недружественными, в объеме нашего несырьевого неэнергетического экспорта составляла 60%, а 40% были рынки дружественных стран, то сейчас 70% в структуре нашего несырьевого неэнергетического экспорта составляют экспортные рынки дружественных стран", - сказала она.

Оставшиеся 30% российского экспорта по-прежнему уходят на рынки так называемых недружественных государств, отметила глава организации. "Действительно, там осталось большое количество дружественных нам потребителей нашей продукции", - заключила Никишина.

Она также выразила уверенность, что перспективы российского экспорта всегда будут оставаться достаточно высокими.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.