Решетников заявил о заинтересованности РФ в соглашении о свободной торговле с Алжиром

Глава МЭР отметил, что статистика показывает двукратный рост экспорта российской сельхозпродукции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия намерена развивать сотрудничество с Алжиром, в том числе изучает возможность подписания соглашения о свободной торговле. Об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-алжирского бизнес-форума.

"Алжир - пользователь торговых преференций ЕАЭС. Мы заинтересованы в подписании соглашения о свободной торговле товарами и готовы содействовать этому, в том числе посредством консультаций в ЕАЭС, - сказал министр. - Можем сотрудничать в таких сферах, как промышленность, энергетика, банки, геология и недропользование, транспорт и логистика".

Министр также отметил, что статистика показывает двукратный рост экспорта российской сельхозпродукции. А в конце прошлого года "Транснефть" выполнила контракт на диагностику алжирских трубопроводов. "Биокат" поставляет противовоспалительные препарата, "Герофарм" наладил производства инсулина в Алжире, добавил глава МЭР РФ.

"Большое внимание уделяем работе межправкомиссии. Приоритетная задача - формирование независимой финансовой инфраструктуры. Уважаем выполнение договоренностей в рамках ОПЕК+", - сказал Решетников.