Компания из РФ намерена начать возведение солнечной электростанции в Киргизии в 2023 году

По словам заместителя генерального директора компании "Юнигрин энерджи" Олега Шуткина, соглашение будет предусматривать "механизм финансовых гарантий" со стороны киргизских властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российская компания "Юнигрин энерджи" рассчитывает приступить к строительству на территории Киргизии солнечной электростанции мощностью 300 МВт уже в текущем году. Об этом сообщил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель генерального директора компании "Юнигрин энерджи", которая участвует в этом проекте, Олег Шуткин.

"Сейчас от нас, как от инвестора, правительство Киргизии ждет быстрых действий. Мы готовы действовать и уже в этом году начать реализацию проекта, надеемся, что в течение месяца примем и согласуем инвестиционное соглашение - последний документ, который нам необходим", - сказал он.

По его словам, это соглашение будет предусматривать "механизм финансовых гарантий" со стороны киргизских властей.

Как отметил Шуткин, его компания уже вкладывает средства в строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области Киргизии, в том числе в проведение "предварительных работ и изыскания". "Солнечная электростанция мощностью 300 МВт - это крупнейший проект в Центральной Азии в нашем портфеле", - уточнил представитель компании. Ввод в эксплуатацию этого объекта, считает он, поможет республике частично покрыть дефицит электроэнергии, который в настоящее время составляет около 2 млрд КВтч в год.

"Проект находится в высокой стадии реализации, у нас имеется земельный участок, присоединение к сети, договор о поставках электроэнергии на 25 лет, подписанный с национальной электросетевой компанией", - подчеркнул Шуткин.

Станция мощностью 300 мегаватт будет построена на территории 400 гектаров в Иссык-Кульской области Киргизии. Договоренность о ее строительстве была достигнута в рамках состоявшегося в Бишкеке 29 марта 2023 года заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Стоимость проекта пока не разглашается.