"Сибур" видит потенциал импортозамещения в России 60% медицинских изделий из полимеров

Основными барьерами на пути локализации производства медицинских изделий компания считает устоявшуюся дистрибьюторскую модель рынка с высокой долей импорта готовой продукции, ценовую конкуренцию со стороны импортных изделий и недостаточное число локальных производителей медицинских изделий в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Сибур" видит возможность импортозаместить до 60% по основным категориям медицинских изделий с высоким содержанием полимеров в России. Об этом сообщила член правления - управляющий директор по развитию и инновациям компании Дарья Борисова в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если посмотреть на международный опыт и на другие страны, то можно подумать или помечтать о цели в 60% локализации, что будет значимо и интересно как для промышленности, так и для нас как для игрока, так и для отраслей переработки", - сказала она. Согласно презентации Борисовой, потенциал импортозамещения в полимерах в пяти основных категориях рынка медицинских изделий РФ составляет 45 тыс. тонн в год. Сейчас порядка 80% изделий по этим основным категориям импортируются, отметила топ-менеджер "Сибура".

Пять ключевых сегментов медицинских изделий составляют в потреблении 80% от рынка, или 100 тыс. тонн из 125 тыс. тонн. Из этого объема 35 тыс. тонн в год приходится на медицинскую одежду, белье, маски и пеленки, 32 тыс. тонн - на одноразовые перчатки, 14 тыс. тонн - на одноразовые шприцы, 12 тыс. тонн - на лабораторные изделия, 7 тыс. тонн - на системы для инфузионной и трансфузионной терапии, отмечается в презентации.

Основными барьерами на пути локализации производства медицинских изделий "Сибур" считает устоявшуюся дистрибьюторскую модель рынка с высокой долей импорта готовой продукции, ценовую конкуренцию со стороны импортных изделий и недостаточное число локальных производителей медицинских изделий в России. Возможности развития отрасли заключаются в стратегической значимости локализации производства медицинских изделий в РФ и мерах государственной поддержки. Кроме того, "Сибур" обладает основными сырьевыми решениями для медицинских изделий и фармацевтической упаковки.

Так, "Сибур" освоил выпуска латекса для медицинских перчаток на заводе в Красноярске (мощностью до 3,5 тыс. тонн латекса в год, что эквивалентно 0,2 млрд пар перчаток), но отмечает недостаток производителей перчаток в РФ из-за конкуренции с импортом из Китая для дальнейшего развития этого производства. Общее же потребление одноразовых перчаток в России в 2022 году составило 2,3 млрд пар, что эквивалентно 32 тыс. тонн в сырье "Сибура".

"Вот здесь механизм, в том числе и государственной, поддержки, самый такой работающий - это офсетный контракт, где можно производителю медицинского изделия обеспечить определенный долгосрочный, предсказуемый, гарантированный спрос в комбинации с требованием по локализации полного цикла вплоть до сырьевой цепочки", - отметила Борисова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.