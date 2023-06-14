Подмосковье и Хабаровский край будут совместно развивать инвестиционный климат регионов

В настоящее врем ведется работа с Минэкономразвития РФ по тиражированию механизма ЦУР "Бизнес" в 11 пилотных субъектах РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Правительства Московской области и Хабаровского края на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии межрегионального сотрудничества в части улучшения инвестиционного климата. Оно стало дополнением к межрегиональному соглашению между субъектами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанному в 2003 году.

"Обмен опытом и лучшими практиками между регионами - один из наиболее эффективных инструментов развития инвестиционного климата. Расширение соглашения о таком взаимодействии с Хабаровским краем позволит Подмосковью ближе изучить опыт коллег по работе с бизнесом. Со своей стороны мы предложим коллегам свои лучшие практики. В частности, Московская область готова оказать содействие в организации и внедрении механизма обратной связи с инвесторами и предпринимателями - ЦУР "Бизнес", - сообщила по итогу подписания документа зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с начала текущего года специалисты ЦУР "Бизнес" отработали уже более 4 тыс. обращений предпринимателей Подмосковья.

"Хабаровский край всегда открыт к взаимодействию с коллегами из других регионов, мы готовы делиться своим опытом в самых разных сферах деятельности, также нам интересны лучшие практики других регионов. Мы рады, что наш край станет одним из первых субъектов РФ, где будет внедрена новая эффективная систем обратной связи с бизнесом", - добавила первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что ранее опыт региона по внедрению механизма обратной связи с предпринимателями ЦУР "Бизнес" был отмечен в качестве лучшей практики на федеральном уровне первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. В настоящее врем ведется работа с Минэкономразвития РФ по тиражированию механизма ЦУР "Бизнес" в 11 пилотных субъектах РФ, включая Хабаровский край.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.