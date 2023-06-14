Роскачество выявило нарушения в хранении данных в системах бронирования отелей

В ведомстве отметили, что в частности, компании не используют дополнительной проверки платежа посредством ввода разового кода из смс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около трети систем бронирования отелей в России не обеспечивает сохранность данных клиентов, в частности, компании не используют механизм дополнительной проверки платежа посредством ввода разового кода из смс. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У 30% сервисов по бронированию отелей по состоянию на 2023 год привязка банковской карты не отстраивается согласно этому протоколу безопасности. То есть треть систем бронирования отелей не обеспечивает сохранность данных", - сказала Михалева.

Она призвала компании, которые делают ставку на цифровизацию, обратить внимание на соблюдение правовых норм и использование безопасных технологий работы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.