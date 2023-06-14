Эрдоган заявил, что Турция не изменит политики в отношении учетной ставки

Администрация турецкого лидера второй год проводит политику снижения учетной ставки ЦБ, считая, что это способствует стабилизации экономики и снижению инфляции

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Турции не намерены пересматривать политику в отношении учетной ставки после формирования нового правительства. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Азербайджана, который он посетил 13 июня с официальным визитом.

"Никто не должен впадать в заблуждение, что президент [после формирования нового кабинете министров] пойдет по пути серьезного пересмотра учетной ставки. Я в этом вопросе остаюсь таким же, как был", - сказал Эрдоган.

Администрация Эрдогана второй год проводит политику снижения учетной ставки ЦБ, считая, что это способствует стабилизации экономики и снижению инфляции. На протяжении последних месяцев она остается неизменной - на уровне 8,5%.