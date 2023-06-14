В Архангельске будут испытывать тренажер для разработки крупной моторики

Манжету можно применять для реабилитации подвижности рук, стопы и коленного сустава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Манжету-тренажер для реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами, после инсульта и других заболеваний представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Устройство для разработки крупной моторики будут испытывать в Архангельске, сообщает в среду пресс-служба Фонда "Сколково".

"Первая в мире манжета-тренажер SensoRehab компании "Сенсомед" представлена на ПМЭФ. Она предназначена для восстановления крупной моторики. В июле 10-15 устройств нового типа поступят в лечебно-профилактические учреждения Архангельска для тестирования. В отличие от перчатки, манжету можно применять для реабилитации подвижности не только рук, но и ног - стопы и коленного сустава. Оба решения помогают людям при ЧМТ, ДЦП, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона и восстановлении после инсульта", - указано в сообщении.

Манжета создана на основе перчатки-тренажера SensoRehab, которая используется для восстановления тонкой моторики кисти. При реабилитации с помощью решений SensoRehab задействованы три канала биологической обратной связи: слуховой, визуальный и тактильный. Пациент не только видит 3D-модель руки во время занятий, но и ощущает вибрацию на кончиках пальцев, когда успешно выполняет упражнение. Благодаря специальным сенсорам тренажеры отслеживают любое движение кисти, руки или ноги, а искусственный интеллект автоматически подбирает комплекс занятий под пациента, учитывая диапазон движений, изменения динамики движения, поведение пациента в играх, заболевание.

Специальные игры и задания позволяют удерживать внимание при долгосрочной реабилитации. Интуитивно понятные графики помогают отследить прогресс и повысить мотивацию продолжать занятия, что особенно важно для домашней реабилитации под удаленным наблюдением врача.

"Сенсомед" является резидентом технопарка "Критби", регионального оператора "Сколково" в Красноярске.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.