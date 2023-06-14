Эксперт оценил оборот интернет-торговли в РФ к концу 2023 года в 6,5 трлн рублей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что в течение пяти лет он может составить 12,5 трлн

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оборот электронной коммерции в России к концу 2023 года составит примерно 6-6,5 трлн рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"К концу года это [оборот электронной коммерции] будет примерно 6-6,5 трлн рублей. И тот темп роста, который заложен сейчас в 20-30%, сохранится", - сказал он в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соколов отметил, что в течение пяти лет оборот интернет-торговли может составить 12,5 трлн рублей. По его словам, за первый квартал 2023 года оборот торговли составил 12,9% от общего объема розничных продаж. 1 июня Соколов сообщил, что за январь - апрель 2023 года оборот электронной коммерции увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 17%, до почти 1,8 трлн рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.