Госэкспертиза разрешила Росатому начать строительство "гигафабрики" накопителей энергии

Планируемый срок ввода предприятия в эксплуатацию - 2025 год

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект "гигафабрики" накопителей энергии Росатома получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "Рэнера" (компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии, входит в топливный дивизион госкорпорации - ТВЭЛ).

"ООО "Рэнера" получила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту строительства "гигафабрики" накопителей энергии в Калининградской области", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что на текущий момент на площадке выполнены все подготовительные работы для начала активной фазы строительства, к которой приступят летом 2023 года. Планируемый срок ввода предприятия в эксплуатацию - 2025 год.

Заключение экспертов Государственного автономного учреждения Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" подтверждает, что проектная документация по проекту строительства гигафабрики соответствует всем требованиям технических регламентов, норм и правил, подчеркивается в сообщении.

Первая в России "гигафабрика" с проектной мощностью 4 ГВтч в год (общая емкость пускаемых устройств) позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы, из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей. Предприятие обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.