ДНР и Запорожская область подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

В документе речь идет о повышении конкурентоспособности и развитии инновационного потенциала регионов и налаживании кооперационных связей предприятий

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. ДНР и Запорожская область подписали соглашение о сотрудничестве в области экономики, предусматривающее развитие хозяйственных связей и создание совместных производств. Как сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития республики, подписание документа прошло на площадке Петербургского международного экономического форума.

Подписи в соглашении о сотрудничестве поставили и. о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков, а также и. о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

По данным республиканского ведомства, документ направлен на развитие и укрепление социально-экономических связей между регионами. В частности, речь идет о повышении конкурентоспособности и развитии инновационного потенциала регионов, налаживании кооперационных связей предприятий ДНР и Запорожской области, а также о взаимодействии в рамках импортозамещения и создании совместных производств.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.