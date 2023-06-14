"Префы" "Транснефти" на Мосбирже росли более чем на 7% после рекомендации по дивидендам

Их цена составляла 144,5 тыс. рублей за бумагу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Стоимость привилегированных акций "Транснефти" на Московской бирже росла на 7,64%, до 144,5 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 13:07 мск. Котировки пошли вверх на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16,665 тыс. рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

К 13:23 мск акции компании немного замедлили рост, торговались на уровне 142,4 тыс. рублей за бумагу (+6%).

Всего на выплату дивидендов за 2022 год компания может направить около 120,81 млрд рубля.

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.