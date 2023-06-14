В ЦБ заявили о завершении острой фазы адаптации российского бизнеса к шоку 2022 года

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин указал, что объемы производства восстановлены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Большинство отраслей российского бизнеса адаптировалось к новым условиям после шоковой ситуации весны 2022 года - острая фаза пройдена, а объемы производства восстановлены, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на брифинге по итогам общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики.

"Острая фаза адаптации бизнеса к тому шоку, который произошел весной прошлого года, наверное, уже завершена. Мы видим, что объемы выпуска во многих отраслях практически вернулись к уровням IV квартала 2021 года, а некоторые и превысили. При этом остается открытым вопрос о том, что есть отрасли, которые столкнулись со структурным падением спроса со стороны экспортных рынков. Там объем выпавшего экспортного рынка настолько значительный, что не может в полной мере быть покрыт потребностями внутреннего рынка, поэтому потребуется высвобождение трудовых ресурсов и мощностей, чтобы привести размеры этого сектора в соответствие с новыми реалиями", - сказал Заботкин.

В качестве примера он привел лесопромышленный комплекс. "Мы слышали сегодня и представителя целлюлозно-бумажной промышленности, где картина похожая. Дальнейшая структурная трансформация будет состоять в том, что ресурсы экономики, трудовые и финансовые, мощности и сырьевые материалы будут перемещаться из тех отраслей, размер которых теперь должен быть поменьше, в те отрасли, которые [растут]. В целом, общее направление структурной трансформации - это большая роль внутренних производственных цепочек, которые обслуживают экономику страны", - пояснил зампред ЦБ.