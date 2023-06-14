Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после завершения испытаний реакторной установки

В настоящее время идет поэтапный набор мощности

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть после завершения плановых испытаний реакторной установки. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"14 июня в 11:17 (совпадает с мск) второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний реакторной установки", - говорится в сообщении. В настоящее время идет поэтапный набор мощности.

Ранее Минэнерго сообщало, что второй энергоблок БелАЭСв рамках испытания систем и оборудования в процессе программы опытно-промышленной эксплуатации отключат от сети. По данным ведомства, с 10 июня проводились исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора блока со снижением его мощности до минимально контролируемого уровня с отключением от сети.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". АЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке была проведена загрузка ядерного топлива, с которой начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.