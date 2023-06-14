ПСБ договорился на ПМЭФ с сервисом "Сравни" о выпуске виртуальных карт

По словам замгендиректора маркетплейса "Сравни" Алексея Грибкова, партнерство с Промсвязьбанком позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Пользователи маркетплейса "Сравни" получат возможность открывать на этой платформе платежные виртуальные карты ПСБ. Соответствующий документ стороны подписали в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ).

"Документ предусматривает развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе "Сравни", - говорится в сообщении.

Ранее на платформе "Сравни" уже были запущены потребительские кредиты ПСБ, в рамках меморандума закреплены новые направления сотрудничества, говорит старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, его цитирует пресс-служба.

"Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере. Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов", - отметил Маркарянц.

По словам замгендиректора маркетплейса "Сравни" Алексея Грибкова, партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения. "Не так давно через нашу платформу был оформлен самый крупный онлайн-кредит в 5 млн рублей, который выдал ПСБ. Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", - цитирует его пресс-служба ПСБ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.