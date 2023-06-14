На стенде Москвы гостей ПМЭФ-2023 знакомят с городскими программами и угощают мороженым

Робот Monti "раздает" мороженое четырех вкусов: мятное под названием "БКЛ", пломбир "Кольцевая линия", персиковое "МЦД-3" и фисташковое "МЦД-4"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Стенд Москвы на XXVI Петербургском международном экономическом форуме рассказывает об основных городских программах и проектах, а также о работе департаментов города. Кроме того, гостям предлагают мороженое четырех видов, посвященное столичному транспорту, передает в среду корреспондент ТАСС.

Стенд расположен в павильоне G и выполнен преимущественно в белом цвете. Над ним возвышается большая надпись Moscow. В центре расположена сцена с небольшим зрительным залом для сессий, пространство для общения участников с кофе-зоной и три интерактивных стенда высотой более 2 м.

Также здесь установлен робот Monti, который умеет делать кофейные и молочные напитки, конфеты драже и мороженое. На стенде Москвы робот "раздает" именно холодное лакомство. В ассортименте четыре вкуса: мятное под названием "БКЛ" (Большая кольцевая линия - прим. ТАСС), пломбир "Кольцевая линия", персиковое ("МЦД-3") и фисташковое ("МЦД-4"). Одна порция весит около 100 г и готовится примерно за 30 секунд. Подача - на подставках в виде знакомых жителям и гостям столицы вагонах поездов метро "Москва 2020". За первую половину дня робот приготовил более 200 порций.

Гости стенда могут узнать подробности о различных сферах развития столицы: здравоохранении, труде и соцзащите населения, туризме, культурном наследии, строительстве, градостроительной политике, транспорте и развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, общественных связях и молодежной политике, информационных технологиях, предпринимательстве и инновационном развитии. Также на экранах есть информация об инвестиционной и промышленной политике города, департаменте городского имущества, департаменте по конкурентной политике и главном контрольном управлении столицы.

Кроме того, посетители могут сделать персональную транспортную карту "Тройка + Подорожник" со своей фотографией, которая будет работать в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь же представлены турникеты с биометрической системой оплаты проезда и макеты речных трамвайчиков, которые выйдут на реки столицы этим летом.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.