В России обсуждают создание каталога IT-решений для образовательной сферы

Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" заявил о готовности передавать сведения из каталогов в создаваемый реестр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Минобрнауки обсуждают создание каталога IT-решений для сферы образования. Об этом сообщил в ходе секции на ПМЭФ-2023 "Технологический суверенитет в IT: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ" исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин.

"Недавно мы встречались со специалистами Минобонауки, где обсуждали создание каталога решений в сфере образования и сошлись во мнении, что здесь нужно сформулировать, что такое академическая лицензия, для того, чтобы наполнить этот реестр отечественными программными продуктами и вузы могли получить к ним доступ по классам", - рассказал Лашин.

Он отметил, что ассоциации уже есть наработанные каталоги, и "Отечественный софт" готов передавать сведения из каталогов в создаваемый реестр. "В реестре Минобрнауки будет вся необходимая, в том числе отраслевая, экспертиза и экспертиза со стороны Минцифры", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.