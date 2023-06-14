Участники ПМЭФ обсудят будущее платежных технологий и международный опыт стран Азии

В ходе дискуссии "Россия - Азия: мир уходит в "цифру"?" будет рассмотрен опыт внедрения оплаты по QR-коду Лаоса и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Будущее платежных технологий и международный опыт стран Азии обсудят 15 июня участники сессии "Россия - Азия: мир уходит в "цифру"?" Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

В дискуссии примут участие соучредитель Ashika Global Family Office Services Амит Джейн, председатель правления ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" Каныкей Жамангулова, заместитель управляющего Банка Лаосской Народно-Демократической Республики Ханкео Ламанингао, генеральный директор DigiAsia Bios Александр Русли и управляющий Центрального банка Мьянмы Дао Тхан Тхан Све, а также генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев.

Участники сессии обсудят будущее платежных технологий, современные тренды в цифре и то, как в зависимости от выбранного вектора будут меняться финансовые системы стран Азии и Востока, а также России.

Как сообщили в НСПК, в ходе дискуссии будет рассмотрен опыт внедрения оплаты по QR-коду Лаоса и России. Участники обсудят итоги реализации проекта в обеих странах, а также существующие сложности и возможные пути их решения.

Еще одной темой дискуссии станут возможные трансграничные переводы по QR, опыт взаимодействия платежных систем разных стран и кросс-функциональность, в том числе опыт Индонезии и Мьянмы. Участники обсудят перспективы внедрения общего стандарта работы трансграничных переводов с использованием QR-кодов, а также то, какие решения и на каком уровне должны быть приняты, чтобы финансовое сообщение между государствами в новой экономической реальности было эффективным и менее энергозатратным.