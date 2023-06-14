Сбер сообщил об участии в тестировании цифрового рубля

При этом называть конкретные сроки его внедрения среди клиентов пока рано, отметил зампредседателя правления банка Анатолий Попов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сбербанк активно участвует в процессе тестирования цифрового рубля, организованном Банком России, но называть конкретные сроки его внедрения среди клиентов пока рано. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Цифровой рубль - это новый высокотехнологический инструмент. Как и у любой технологии, есть период "пилотов". Сбер активно участвует в процессе тестирования, организованном ЦБ. Однако называть конкретные сроки внедрения цифрового рубля на всю клиентскую базу рано", - сказал он.

Кроме этого, Попов отметил, что рынок ЦФА сейчас находится на стадии формирования в России, но Сбер видит стабильный интерес и у инвесторов, и у компаний, заинтересованных в привлечении средств. По его словам, ЦФА на любые активы сейчас имеют очень нишевый спрос, так как инструмент для рынка новый.

"Тем не менее мы понимаем потенциал продукта и смотрим на другие рыночные активы, которые могут быть базой для выпуска ЦФА. Пока доступ к цифровым активам Сбера есть только у корпоративных клиентов. Мы интегрировали в платформу сервис оценки финансовой надежности эмитента, не так давно на нашей платформе появились первые NFT. Мы тестируем и этот сервис. В третьем квартале мы дадим доступ и физическим лицам", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.