Исследование показало рост в 13 раз числа клиентов сервисов доставки продуктов на дом

Большинство из них = женщины в возрасте от 20 до 39 лет, говорится в материалах Tinkoff data

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сервисами доставки продуктов питания на дом (e-grocery) все чаще пользуются жители регионов, большинство пользователей подобных сервисов - женщины в возрасте от 20 до 39 лет, а количество клиентов сервисов выросло в 13 раз с января 2020 года. Об этом говорится в исследовании бренд-медиа "Тинькофф бизнеса" "Бизнес-секреты" в рамках аналитического проекта Tinkoff data (есть в распоряжении ТАСС).

"За 2020 год число клиентов сервисов доставки выросло в семь раз. С января 2020 года по апрель 2023 число клиентов e-grocery выросло в 13 раз. Стабильный рост наблюдался в течение всего указанного периода, за исключением весны и начала лета 2022 года, когда произошло уменьшение числа клиентов до 20% в пике. После этого база клиентов растет в среднем на 4% в месяц. Количество покупателей в 2023 году выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что почти 40% от всех покупателей продуктов онлайн оформляют доставку в Москве и Московской области, еще 15% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рынок в Москве и Санкт-Петербурге практически сформирован, и внимание крупных игроков переключилось на регионы. В 2022 году доля регионов по количеству клиентов росла, к апрелю 2023 года она достигла 46%, из которых почти одинаковые доли у городов-миллионеров (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) и остальной России.

Согласно собранным данным, в начале 2020 года в среднем клиенты совершали в месяц 1,3 транзакции, а в I квартале 2023 года это количество выросло до четырех в месяц. В период пандемии 2020 года клиенты заказывали продукты редко и на крупные суммы, к весне 2023 года в связи с увеличением доступности услуги, скорости доставки и количества покупок, средний чек снизился с 2,2 тыс. рублей в январе 2020 года до примерно 1 тыс. рублей в марте 2023 года.

"Основной клиент e-grocery - женщина в возрасте от 20 до 39 лет. На этот возрастной сегмент приходится 83% от всех покупателей, кто хотя бы раз в месяц оформляет доставку продуктов на дом. При этом e-grocery "молодеет" - доля покупателей до 25 лет выросла с 16 до 32%, а доля покупателей с 25 до 35 лет снижается", - говорится в материалах исследования.

Методология

В исследовании изучались обезличенные транзакции более 30 млн клиентов "Тинькофф". Учитывались операции, совершенные в пользу крупнейших игроков рынка продуктов питания, которые осуществляют доставку на дом.