Доля кредитного портфеля Сбера в иностранной валюте снизилась за 2022 год до 17%

Это позволило сократить как кредитные, так и валютные риски, отметил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Доля кредитного портфеля Сбера в иностранной валюте в течение 2022 года снизилась с 25% до 17% в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Доля кредитного портфеля в иностранной валюте в течение 2022 года снизилась с 25% до 17% в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту, что позволило снизить как кредитный, так и валютный риски. Сейчас мы активно работаем над развитием кредитования в валютах дружественных стран", - сказал он.

Кроме того, Попов также отметил, что Сбербанк обладает диверсифицированной структурой пассивов в юанях. По его словам, банк активно привлекает вклады населения, депозиты корпоративных клиентов и является активным участником межбанковского рынка депозитов. "Вместе с тем надо отметить, что российский межбанковский рынок юаней характеризуется волатильностью. Периоды избытка ликвидности часто сменяются периодами дефицита", - добавил зампредправления Сбера.

Попов также отметил, что банк работает и над созданием рынка рупии в России. "Российские импортеры активно осваивают индийский рынок, и Сбербанк способствует развитию торговли между странами. Для экспортеров, которые планируют закупать продукцию в Индии, есть возможность получать выручку на рупийные счета в РФ", - отметил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.