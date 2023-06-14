14 июня, 11:07

Посол РФ в Каире: про доллар ничего не сказано ни в Библии, ни в Коране, он не навсегда

По словам Георгия Борисенко, доллар "не является некой моральной константой существования человечества"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Весь мир привык использовать доллар в качестве основной валюты внешней торговли, однако о нем "ничего не написано ни в Библии, ни в Коране", он не навсегда.

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Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Весь мир слишком привык к использованию доллара в качестве основной резервной валюты и основной валюты внешней торговли. Есть представление, что раз это существовало в течение 80 лет после Второй мировой войны, то так и должно быть навсегда. В то же время не раз напоминал египетским партнерам, что ни в Библии, ни в Коране про доллар США ничего не написано, а потому он не является некой моральной константой существования человечества, которая дана раз и навсегда", - сказал посол, рассуждая о переходе стран на взаиморасчеты в национальных валютах. 

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