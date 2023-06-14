Володин призвал оценивать зарплаты бюджетников без учета руководителей

Спикер Госдумы также указал на дефицит кадров в системе здравоохранения и образования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для объективной оценки ситуации с зарплатами сотрудников бюджетных учреждений считать их без учета дохода руководителей. Об этом он заявил в среду на пленарном заседании в рамках правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

"Чтобы объективно оценивать ситуацию с зарплатами, начните ее считать без учета руководителей бюджетных учреждений", - сказал спикер.

"Мы знаем, что этот вопрос на контроле, что учитель в школе должен получать среднюю зарплату по экономике региона, где он работает. Также и в больнице, но на деле все это не так происходит. Учитывая, что главный врач или директор школы получает в разы больше, чем обычный врач, ясно, что такая же разница есть у завотделением в больнице и у завуча школы, но все это за счет общего фонда оплаты", - подчеркнул Володин.

По его словам, начинающий учитель или врач получают по 20-30 тыс. рублей. "Чтобы получать нормальную зарплату, врачу надо работать по совместительству на две, на три ставки, чтобы заработная плата у него как раз соответствовала тому нормативу, который должен быть", - сказал председатель Госдумы.

Он также указал на дефицит кадров в системе здравоохранения и образования. "Районные, сельские, центральные районные больницы - до 80% вакансий. Если брать города небольшие, с численностью населения 40-60 тыс., вакансий 50%. Такая же ситуация в школах", - добавил Володин и призвал искать пути решения этих проблем.