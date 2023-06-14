Москва во второй раз будет представлена на индийском кинорынке Film Bazaar

Генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Виталий Степанов отметил, что также планируются бизнес-миссии, выставки и акселерационные программы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московские кинокомпании во второй раз планируется представить на индийском рынке Film Bazaar, который проходит в Гоа. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Виталий Степанов.

"Индия является важным направлением для развития Москвы и московского бизнеса. <…> В прошлом году был организован выезд московских киноанимационных студий в рамках Film Bazaar, который проходит в Гоа. Москва является одним из крупнейших поставщиков киноконтента на экспорт. И у нас есть компании, которые могут предложить свою продукцию для индийских партнеров. В этом году мы, естественно, тоже планируем продолжить эту работу. Мы планируем обеспечить участие московских компаний в Film Bazaar во второй раз", - сказал Степанов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что это далеко не единственный проект, так как планируются еще бизнес-миссии, выставки и акселерационные программы. Кроме того, есть еще программы поддержки электронной коммерции. "Это все те меры, которые правительство Москвы и "Московский экспортный центр" оказывают для того, чтобы торговое сотрудничество между Москвой и нашими индийскими коллегами развивалось еще более интенсивно", - подчеркнул гендиректор.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.