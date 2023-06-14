Глава ТПП Томской области призвал расширить меры поддержки предприятий по нацпроектам

По словам Максима Костарева, перерабатывающее производство в сельском хозяйстве не попадает под программы поддержки, при этом направление является перспективным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Программы поддержки предприятий по национальному проекту "Производительность труда", а также другие программы поддержки бизнеса необходимо скорректировать с учетом современных условий в России и мире. Об этом в ходе сессии Петербургского международного экономического форума сообщил в среду президент торгово-промышленной палаты Томской области Максим Костарев.

"Меры поддержки должны модифицироваться под ситуацию. Замечательные инструменты, которые дает Фонд развития промышленности, нацпроекты, Фонд содействия инновациям. Поменялась ситуация за последние полтора года кардинально, но программы не поменялись, условия остались те же", - сказал Костарев.

Так, по его словам, перерабатывающее производство в сельском хозяйстве не попадает под программы поддержки, при этом направление является перспективным.

Костарев также отметил, что нацпроект "Производительность труда" - один из самых успешных нацпроектов в России. Попасть в нацпроект могут предприятия с выручкой от 400 млн рублей. В регионах России это компании, устойчиво стоящие на ногах, имеющие свой рынок, свои подходы к организации производства. Но в нацпроект не попадают многие предприятия, находящиеся на стадии роста, именно они особенно нуждаются в поддержке, заметил он.

"Когда нужно выходить в другой масштаб, когда огромное количество заказов, - они не справляются, они не могут расти, и им нужно помогать новыми технологиями, в том числе и бережливого производства. А они не попадают - до 400 млн рублей [выручки] еще не дотянули. Ряд регионов решает эту проблему региональными проектами, вспомогательными мерами, но это не системные решения", - сказал Костарев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.