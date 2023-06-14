Ушаков заявил, что Россия будет думать, стоит ли продлевать зерновую сделку

Помощник президента РФ отметил неудовлетворенность Москвы выполнением условий этого соглашения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия абсолютно не удовлетворена выполнением условий зерновой сделки, поэтому будет думать, продлевать ли ее вновь. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Анализ происходящего в рамках этой сделки происходит постоянно, и наши озабоченности в данном контексте хорошо известны", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что во вторник президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами еще раз озвучил эти озабоченности Москвы.

"Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России. Совершенно не удовлетворяет. И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет", - подчеркнул Ушаков.

Путин на встрече с военкорами заявил, что Россию в ситуации с зерновой сделкой "в очередной раз обманули", Запад не сделал ничего для экспорта российского зерна. При этом он подчеркнул, что РФ тем не менее несколько раз эти договоренности продлевала "в интересах дружественных стран". Он добавил, что это соответствует интересам России - "сохранять добрые, хорошие, доверительные и устойчивые отношения с той частью мира, которая не поддерживает агрессивные действия Запада и их сателлитов на Украине в отношении России".