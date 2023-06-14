Песков: РФ не может бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия не станет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке.

"Россия уже неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это проявление доброй воли, политической воли, не может быть бесконечно. Именно поэтому и рассматривается (выход РФ из зерновой сделки - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление Путина.

"По окончании", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия выйти из зерновой сделки досрочно или по окончании текущего периода.