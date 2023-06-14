14 июня, 12:14
ПМЭФ

Новак не примет участие в ПМЭФ из-за болезни

Ранее предполагалось участие вице-премьера в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак пропустит мероприятия Петербургского международного экономического форума из-за болезни, сообщил ТАСС его представитель.

"Да", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее предполагалось участие вице-премьера в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияПМЭФ
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