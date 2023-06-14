В ОЭЗ "Технополис Москва" создадут производство инновационных лекарств

Под строительство предприятия выделен участок 3,2 га, планируется создать более 400 рабочих мест

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы и группа компаний "Промомед" договорились о сотрудничестве в области создания на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Соответствующее соглашение в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и председатель совета директоров компании Петр Белый.

"В ОЭЗ "Технополис Москва" на площадке "Печатники" планируется создать современную научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком для разработки новейших препаратов, масштабирования технологических процессов, в том числе оригинальных. А на площадке в Алабушево будет открыто производство отечественных биопрепаратов. Проект позволит обеспечить выпуск аналогов зарубежных препаратов для лечения жизненно важных заболеваний, а также создаст солидную технологическую базу для разработки и выпуска сверхновых отечественных оригинальных препаратов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил Овчинский, новое производство станет частью фармацевтического кластера особой экономической зоны. Научно-исследовательское подразделение расположится на площадке "Печатники", а производство - в "Алабушево". Под строительство предприятия выделен участок 3,2 га. Планируется создать более 400 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4,3 млрд рублей. Планируется, что на первом этапе мощность опытно-производственного участка составит около 250 тыс. флаконов лекарственных препаратов в год.

"При поддержке правительства Москвы на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" компания создает центр по полному циклу производства биотехнологических препаратов новейших поколений. Здесь мы планируем развивать новую линейку биотехнологических субстанций. Мы благодарны правительству Москвы и лично мэру столицы Сергею Семеновичу Собянину за поддержку этого важного для отечественной медицины проекта. Для лекарственной независимости нам необходимы собственные инновационные препараты next-in-class и first-in-class. Именно они будут двигать нас вперед. И подписание этого соглашения - существенный шаг в этом направлении", - сказал председатель совета директоров компании Петр Белый.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.