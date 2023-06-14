Подмосковье подпишет на ПМЭФ 36 соглашений на сумму более 150 млрд рублей

Реализация проектов по этим соглашениям позволит создать более 18,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская область планирует заключить в рамках Петербургского международного экономического форума 36 соглашений с инвенстициями на общую сумму свыше 150 млрд рублей. Об этом в среду сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Питерский форум - одно из главных экономических событий года, мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест. В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 млрд рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства Подмосковья.

Он добавил, что реализация проектов по этим соглашениям позволит создать еще более 18,5 тыс. рабочих мест. "Сферы - самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение. Так, например, в области здравоохранения планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском округе, а китайский инвестор намерен построить в Воскресенске завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.