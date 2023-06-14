Москва поддержала кредитование инвесторов по проектам модернизации очистных сооружений

Один из проектов предполагает создание в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписало с ДОМ.РФ и Банком ДОМ.РФ соглашения о финансировании двух концессионных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Концессионные проекты позволят значительно повысить эффективность работы Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, что благоприятно скажется на качестве жизни горожан. В результате соглашения ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ обеспечат кредитование концессий на сумму около 28 млрд рублей", - сказал Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, один из проектов предполагает создание в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод. Его будут сушить до показателя 10% влажности, а полученный продукт поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

Второй проект предусматривает создание на Люберецких очистных сооружениях объектов по удалению из сточных вод соединений азота и фосфора.

"Для столицы, быстрорастущего города, наш механизм - возможность создавать транспортную, общегородскую, социальную инфраструктуру. Это поможет обеспечить комфортные условия жизни для миллионов горожан, увеличивать долю экономически активного населения. Отмечу также, что совместными усилиями мы улучшим экологию сразу в нескольких районах московского региона, а льготное финансирование в рамках концессии - это пример эффективного частно-государственного партнерства", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как добавили в департаменте инвестиционной и промышленной политики, в 2023 году Москва предоставила на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений земельные участки, необходимые для реализации проектов. Совокупный объем инвестиций по концессиям составит около 35,4 млрд рублей. Они будут реализованы полностью за счет частных инвестиций, что позволит сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города. Инвесторы в период действия соглашений смогут получать доходы от эксплуатации создаваемого имущества.