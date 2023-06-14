ГД может принять законопроект о страховании имущества от рисков теракта в весеннюю сессию

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ в том числе будет определять объекты страхования террористических рисков в имущественном страховании

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий возможность добровольного страхования имущества от рисков терактов и диверсий, может быть принят в ходе весенней сессии. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я надеюсь, что законопроект мы примем уже в весенней сессии", - сказал Аксаков.

Законопроект будет определять объекты страхования террористических рисков в имущественном страховании и дополнит закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" нормой о том, что правила добровольного страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.