Московский электродный завод получил заем от города на развитие производства

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятие приобретет новое оборудование, увеличит инвестиции в экономику города и создаст новые рабочие места

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал "ГрафитЭл - Московский электродный завод" льготный заем в размере свыше 107 млн рублей на развитие производственного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в среду.

"Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что собственные инвестиции компании на реализацию этих целей составят не менее 45,9 млн рублей.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, также ранее в этом году займы на выгодных условиях от города на развитие площадок и экспортной деятельности получили столичный производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод. Общая сумма средств, выданных этим компаниям, - 500 млн рублей. Эти средства способствуют модернизации промышленной инфраструктуры Москвы и улучшению качества выпускаемых товаров.

"Завод планирует глубокую модернизацию основного производственного оборудования в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023-2026 годы. Сотрудничество с фондом - это реализация первого этапа программы. Привлеченные и собственные средства предприятие использует по целевому назначению: приобретет токарный и фрезерный центры, высокотемпературный автоклав, электрические печи для обжига композиционных материалов и другое современное оборудование", - уточнил генеральный директор завода Сергей Юрков.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе АПК, и другие.