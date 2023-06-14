"Тинькофф" объявил о запуске STEM-университета для подготовки IT-специалистов

Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор будет включать 500 студентов и 55 преподавателей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Тинькофф" объявил о запуске частного университета для подготовки IT-специалистов, который будет создан на основе STEM-модели, предполагающей объединение науки, технологий, инженерии и математики. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"Тинькофф" объявляет о запуске Центрального университета - первого в России частного университета на основе STEM-модели. Центральный университет - уникальный для России проект, созданный в интересах страны и IT-сектора. В сентябре 2023 года запускается первая двухгодичная программа Академия Data Science, проект объединил опыт лучших магистерских программ, бизнес-практики и продуктовый подход "Тинькофф". Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор на программу бакалавриата будет включать 500 студентов и 55 преподавателей", - сообщила пресс-служба.

На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Отмечается, что университет призван объединить опыт лучших физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей для создания высококвалифицированных кадров. По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца по направлению "Математика и компьютерные науки", сообщает пресс-служба.

"STEM-модель (Science, Technology, Engineering, Mathematics), по которой будет работать вуз, заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания целостного подхода к обучению", - добавили в пресс-службе.