Сбербанк разработал политику ответственного финансирования

Документ нацелен на содействие в ESG-трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сбербанк утвердил политику ответственного финансирования, которая вводит пять уровней ESG-риска (риски, связанные с охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным управлением), описывает процедуры оценки и инструменты управления каждым из них. Об этом в среду сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

"Наша политика вводит пять уровней ESG-риска, описывает процедуры оценки и инструменты управления каждым из них. Согласно политике, "Сбер" ограничивает финансирование ряда видов деятельности, которые несут неприемлемый для банка ESG-риск. Также политика закрепляет критерии устойчивых кредитных продуктов - зеленых, адаптационных, социальных и ESG-продуктов", - заявил Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), чьи слова приводит пресс-служба.

Политика Сбербанка является комплексным документом, который представляет наиболее детальный подход к описанию миссии и принципов ответственного финансирования, а также закрепляет прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений о финансировании, пояснили в пресс-службе.

Документ нацелен на содействие в ESG-трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками. Он описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, содержит информацию об устойчивых кредитных продуктах и упоминает линейку нефинансовых ESG-продуктов Сбербанка.

Согласно данным пресс-службы, при подготовке политики было проанализировано более 50 аналогичных документов, принятых крупнейшими международными банками и банками развития, а также учтен российский опыт и собственная практика Сбербанка. Положения обсуждались с ведущими российскими банками и партнерами Сбербанка - членами Национального ESG-Альянса и получили положительную реакцию от участников рынка, говорится в сообщении.