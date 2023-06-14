Песков заявил, что участие Путина в ПМЭФ ограничится пленарной сессией

По словам представителя Кремля, заседание ожидается в районе 14:00 мск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 июня выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но других мероприятий на этой площадке у него не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Только в пленарном заседании 16-го числа", - сказал он в ответ на вопрос, в каких мероприятиях ПМЭФ участвует Путин. По словам представителя Кремля, это заседание ожидается в районе 14:00 мск.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.