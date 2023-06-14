К концу 2023 года планируют запустить цифровой двойник автотрассы М-11 "Нева"

Он нужен для обеспечения безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств на магистралях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Запуск цифрового двойника трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург ("Нева") планируется осуществить на всем протяжении магистрали до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика") Дмитрий Казаринов.

"К концу года планируется полностью запустить цифровой двойник трассы М-11 протяженностью 610 км. В дальнейшем эта тиражируемая целевая архитектура может применяться на планируемых транспортно-логистических коридорах, которые включают 19,5 тыс. км федеральных дорог. Развитие магистралей с цифровыми двойниками будет определяться по итогам пилотного проекта на М-11", - сказал Казаринов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он также подчеркнул, что в рамках экспериментально-правового режима на трассе "Нева" применение цифрового двойника позволит формировать стандарты, задать технические и технологические требования к дорожно-транспортной инфраструктуре беспилотных логистических коридоров и усовершенствовать алгоритмы высокоавтоматизированных транспортных средств в реальных условиях для запуска беспилотных дорог.

В ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен цифровой двойник скоростной трассы М-11 - высокоточная трехмерная цифровая карта магистрали, дорожной инфраструктуры и V2X-платформа для взаимодействия с автономным транспортом. Цифровой двойник содержит центр управления, объединяющий в себе данные о дороге и отражающий изменения дорожной ситуации. "В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали", - отметили в "Телематике".

Первый российский цифровой двойник автомагистрали будет запущен по инициативе Минтранса РФ в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры". Он создается ФАУ "РосдорНИИ" и компанией "СофтТелематика" на базе технологии связи V2X (vehicle-to-everything - автомобиль, подключенный ко всему) для обеспечения безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств на магистралях.

Ранее сегодня на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва открылось движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. В проекте "Беспилотные логистические коридоры" примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11. На текущий момент беспилотные грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.