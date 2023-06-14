"Фармасинтез" вложит 20 млрд рублей в производство активных фармсубстанций в Калуге

Будет создано 2 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" подписала с Калужской областью на ПМЭФ-2023 три инвестиционных соглашения на сумму свыше 20 млрд рублей. Компания построит в индустриальном парке "Воротынск" комплекс по производству активных фармсубстанций, сообщила пресс-служба компании.

"Компания запустит свой крупнейший комплекс по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. <...> Инвестиции в проект превысят 20 млрд рублей. До 2032 года будет создано 2 тыс. рабочих мест, - сообщили в "Фармасинтезе".

Первый этап предполагает строительство двух производственных корпусов, по которым уже сейчас ведутся предпроектные работы. Всего будет построено 19 производственных и вспомогательных сооружений.

К 2026 году, согласно соглашению, будет построен завод по производству активных фармсубстанций - в него инвестируют 4 млрд рублей. На предприятии будут производиться субстанции общего терапевтического спектра, а также онкологические, они будут экспортироваться за границу. Планируется, что предприятие в Калуге станет выпускать до 1 тыс. тонн субстанций в год.

К этому же году планируется запустить предприятие по выпуску готовых лекарственных форм, инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей.