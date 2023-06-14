Пакистан сообщил о намерении продолжать импорт нефти из России

Государственный министр нефти Мусадик Малик заявил, что его страна не намерена раскрывать стоимость поставленной российской нефти

ИСЛАМАБАД, 14 июня. /ТАСС/. Пакистан закупил у России 100 тыс. тонн нефти и намерен продолжать импорт российских углеводородов. Об этом заявил государственный министр нефти Мусадик Малик.

"Пакистан впервые за 75 лет приобрел у Российской Федерации по льготной цене 100 тыс. тонн нефти марки Urals и будет продолжать ее импорт. За счет поставок из России наша страна планирует удовлетворить треть своих потребностей в нефти", - приводит в среду слова министра газета The News International.

Малик подчеркнул, что Пакистан не намерен раскрывать стоимость поставленной ему российской нефти. "Я не вправе раскрывать коммерческие условия нашего соглашения с Россией [об импорте нефти], мы получили нефть по выгодной цене", - сказал он.

Госминистр подтвердил, что после прибытия в порт Карачи 12 июня танкера Pure Point с 45 142 метрическими тоннами нефти из России вторая партия российской нефти будет отправлена в Пакистан в ближайшие дни.

"Для переработки импортируемой нефти Пакистан построит новый нефтеперерабатывающий завод. Сейчас мы ведем предварительные переговоры с одной из стран - членов Совета сотрудничества стран Персидского залива об инвестициях $10 млрд в строительство такого предприятия", - добавил Малик. Ранее он подтвердил, что пакистанская сторона оплатила первую партию российской нефти китайскими юанями.

По сообщениям СМИ, для расчетов с Россией за поставку нефти в китайской валюте Исламабад открыл счет в Народном банке Китая. Платежи в юанях помогут Пакистану избежать западных санкций из-за импорта российской нефти, а также позволят обойти трудности при расчетах из-за нехватки долларов в стране.