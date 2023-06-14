В России эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется с 2025 года

Движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов ранее началось на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России с 2025-2026 годов, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ-2023.

"Я уверен, что где-нибудь в районе 2025-2026 года мы начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности - полностью беспилотными", - сказал Белоусов.

Ранее движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов началось на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва, передал корреспондент ТАСС с места события. Запуск был приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума.

Старт движению "беспилотников" дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача Камаз-54901. Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики будут работать с использованием хабов. Таким образом будет происходить перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.