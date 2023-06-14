Минцифры запускает обучение IТ-специалистов для наращивания экспорта решений из России

Замглавы министерства Максим Паршин сообщил, что обучение будет проходить в четырех подведомственных министерству университетах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ запускает в подведомственных вузах систему обучения IТ-специалистов, которая позволит увеличить экспорт отечественных решений. Об этом сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума на секции "Без границ: экспортный потенциал российских IТ-продуктов" замглавы министерства Максим Паршин.

"Считаю, что экспорт российского IТ-образования, которое мы запускаем с нашими подведомственными вузами, может быть системной долгоиграющей мерой, которая за собой сможет вытянуть экспорт российских IТ-продуктов", - сказал он.

По словам Паршина, обучение будет проходить в четырех подведомственных министерству университетах - МТУСИ (Москва), СПбГУТИ (Санкт-Петербург), ПГУТИ (Самара) и СибГУТИ (Новосибирск), а также в Иннополисе - во всех формах исключительно на российских продуктах.

По мнению замминистра, такая система позволит намного быстрее продвигать отечественные продукты за рубеж.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.