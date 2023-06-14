Белоусов сообщил, что применение беспилотников в сельхозотрасли повышает урожайность

По словам первого вице-премьера, урожайность повышается в пять-шесть раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Использование беспилотников в сельскохозяйственной отрасли позволяет повысить урожайность в пять-шесть раз. Такой опыт уже есть, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Если говорить про беспилотники в воздухе, то это все, что связано с дистанционным зондированием земли, а это в значительной мере сельское хозяйство. Это контроль за линейными объектами. Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве, у нас есть уже опыт, повышает урожайность в пять-шесть раз, то есть дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз", - сказал Белоусов.