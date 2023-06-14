Матвиенко: широкое участие стран в ПМЭФ подтверждает, что изолировать РФ не удалось

По словам спикера Совета Федерации, более 17 тыс. участников из 130 государств уже заявили о своем участии в форуме

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 17 тыс. участников из 130 государств заявили о своем желании присоединиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), что говорит о провале попыток изолировать Россию. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Знаю, что [это] первое ваше посещение России. Я очень рада, что пунктом вашей программы будет посещение Санкт-Петербурга, моего родного города, и участие в 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Петербургский форум уже завоевал авторитет как важнейшая международная площадка для делового мира. И несмотря на все попытки изолировать Россию, ничего не получилось: более 17 тыс. участников из 130 государств уже заявили о своем участии в этом форуме", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи.

Она поблагодарила президента Алжира за то, что он в своем плотном графике нашел возможность встретиться с сенаторами. "Мы в России придаем большое значение вашему визиту, он очень ожидаемый. Программа очень насыщенная. Уверена, что завтрашняя встреча с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, переговоры будут содержательными, насыщенными", - сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда выразила уверенность в том, что визит Теббуна в Россию станет "новым важным этапом в расширении многопланового сотрудничества, в укреплении дружбы" двух стран. "Знаю, что достигнуты договоренности о выходе наших отношений на новое качество двустороннего партнерства, чему мы очень рады. Хочу заверить вас, что мы, законодатели, с нашей парламентской стороны сделаем все возможное, чтобы достигнутые договоренности были обязательно претворены в жизнь", - добавила Матвиенко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.