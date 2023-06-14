Эксперт предложил разрешить отправлять данные о "побочках" лекарств через "Честный знак"

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что бизнес также ожидает внедрения электронных инструкций к лекарствам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) предлагает разрешить врачам отправлять данные о побочных эффектах лекарств в Росздравнадзор через систему цифровой маркировки "Честный знак". Об этом заявил генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ждем новые функции от системы. Мы решили обратиться к оператору и подумать о том, чтобы через приложение "Честный знак" можно было бы оперативно отправлять информацию о побочных эффектах. Мы думаем, что это подтолкнуло бы многих врачей к реализации этого обязательства, потому что не каждый хочет сидеть и заполнять какие-то дополнительные бумаги", - сказал он.

Глава ассоциации отметил, что бизнес также ожидает внедрения электронных инструкций к лекарствам и интеграции систем мониторинга движения препаратов России и Узбекистана.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.